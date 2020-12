Milano, il “panettone sospeso” per chi non può comprarlo: “Una carezza per chi è in difficoltà” (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è Natale a Milano senza un buon panettone e, per donarne uno a chi non può comprarlo, anche quest’anno torna il ‘panettone sospeso’. Dal giorno di Sant’Ambrogio (7 dicembre) fino al 22 dicembre, in quindici pasticcerie della città si potrà lasciare un panettone già pagato che poi sarà donato a Casa Jannacci e alla rete di solidarietà Milano Aiuta. Chi non è a Milano, o chi non può recarsi personalmente a comprare il panettone, può contribuire a distanza con una donazione sul sito panettonesospeso.org: il denaro raccolto verrà poi usato per comprare altri panettoni. “Speriamo di raccoglierne tanti e aiutare chi è in difficoltà a sentirsi meno solo: il panettone, emblema del Natale e della condivisione, può diventare una piccola carezza per colmare, in parte, un grande bisogno”, racconta Gloria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Non è Natale asenza un buon panettone e, per donarne uno a chi non può, anche quest’anno torna il ‘panettone sospeso’. Dal giorno di Sant’Ambrogio (7 dicembre) fino al 22 dicembre, in quindici pasticcerie della città si potrà lasciare un panettone già pagato che poi sarà donato a Casa Jannacci e alla rete di solidarietàAiuta. Chi non è a, o chi non può recarsi personalmente a comprare il panettone, può contribuire a distanza con una donazione sul sito panettonesospeso.org: il denaro raccolto verrà poi usato per comprare altri panettoni. “Speriamo di raccoglierne tanti e aiutare chi è in difficoltà a sentirsi meno solo: il panettone, emblema del Natale e della condivisione, può diventare una piccolaper colmare, in parte, un grande bisogno”, racconta Gloria ...

OrianaDavini : Dove comprare (anche online!) il #panettone artigianale a #Milano --> - ilpescepalla : Addio al re del panettone e dei gelati milanesi che metteva tutti in fila - giornali_it : Milano in lutto, morto in un incidente stradale il re del panettone #8dicembre #QuotidianiOnline #Fanpageit #Cronaca - Lorejournalist : RT @OrianaDavini: Da oggi a #Milano si può lasciare un #panettone in sospeso in 14 pasticcerie della città --> - LuciaDonati46 : RT @OrianaDavini: Da oggi a #Milano si può lasciare un #panettone in sospeso in 14 pasticcerie della città --> -

Ultime Notizie dalla rete : Milano “panettone Anticipa i regali di Natale con i sapori artigianali di Birre da Manicomio Fortune Italia