Miglior smartwatch | quale comprare

Ultime Notizie dalla rete : Miglior smartwatch

Telefonino.net

Il nuovo arrivato in casa Huawei, ossia lo smartwatch super elegante Watch GT 2 Pro, si trova oggi scontato del 23% a soli 229,90 euro.Nel Q3 2020, Huawei ha messo a segno una crescita dell'87,2% secondo i dati IDC. Il colosso di Shenzhen è in terza posizione, preceduta da Xiaomi e Apple in seconda e terza posizione.