Maltempo, voragine in strada nel Napoletano: 50 famiglie bloccate in casa (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiugliano in Campania (Na) – Momenti delicati per circa 50 famiglie di Giugliano, comune a nord di Napoli, dove l'ondata di Maltempo ha causato una terribile voragine che ha reso impossibile l'accesso alle abitazioni di via Reginelle Licola. Il cedimento del manto stradale, avvenuto al confine col comune di Pozzuoli, ha quindi imposto una quarantena obbligatoria alle famiglie che vivono a ridosso della voragine. "Il Comune di Giugliano – ha spiegato il neo eletto primo cittadino, Nicola Pirozzi – si è attivato da subito per dare una risposta ai residenti della zona". "In primis – chiarisce il sindaco – individuando un alloggio temporaneo alle tre famiglie delle abitazioni dichiarate inagibili dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco in data 6 ...

