L'ex moglie di Briatore, uscita dal GF Vip, replica a Magli: "Pur di guadagnare 2 euro..." (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha replicato contro quanto affermato da Mino Magli, che ha detto di essere un suo ex fidanzato. Elisabetta Gregoraci contro Mino Magli: “Ha fatto una cosa schifosa” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci hato contro quanto affermato da Mino, che ha detto di essere un suo ex fidanzato. Elisabetta Gregoraci contro Mino: “Ha fatto una cosa schifosa” su Notizie.it.

gianlucalauduc1 : @ScaValeria Ma a parte la moglie di Briatore, malgioglio e Maria Teresa ruta, gli altri chi sono? Il nostro vate spiccia casa a tutti ?? - brodosa : Ma dopo tutta la trafila fatta da Alfonso per farla rimanere ma la Elia non avrà ragione a chiedere un trono per la… - CometaVeloce : Non vedo l'ora ke questa puntata finisca...così elisabetta tornerà a essere quello ke era prima del tentativo strum… - LSantillo_96 : E comunque sulla Gregoraci ha pienamente ragione Antonella. Il fatto che sia stata la moglie di Briatore dice tut… - travelsere : RT @fab_yasss: Antonella Elia immensa. Non ha paura neanche del conduttore che lecca palesemente il culo della Gregoraci solo perché è la m… -