La vendetta della Juventus sul Barcellona: il tweet su Cristiano Ronaldo e Messi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus ha pubblicato sui social un tweet di risposta a quello provocatorio che il Barcellona nel match d'andata aveva rivolto ai bianconeri: "Abbiamo mantenuto la parola data: l'abbiamo portato!" ha scritto il club bianconero sul proprio account con una foto di Cristiano Ronaldo che esulta dopo uno dei due gol rifilati ai catalani.

