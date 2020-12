“In prima fila per affossarmi” l’accusa contro Barbara D’Urso è pesante (Di martedì 8 dicembre 2020) Barbara D’Urso è sotto accusa, a puntare il dito contro di lei una vecchia amica, ecco cosa è successo e il motivo di un simile attacco. Barbara D’Urso Fonte Foto FacebookA scagliarsi contro Barbara D’Urso una sua conoscenza, spesso protagonista dei suoi salotti televisivi. Di chi stiamo parlando? Beh di Patrizia De Blanck che non sembra aver digerito il trattamento ricevuto nel corso del suo percorso al Grande Fratello Vip 5. Proprio i salotti della D’Urso e, in particolar modo nel talk serale, è stato spesso teatro di accuse nei confronti della nobiltà della contessa che una volta uscita dal noto reality è venuta a conoscenza di quanto detto sul suo conto e sul conto della sua famiglia. Questa volta è la De Blanck ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020)è sotto accusa, a puntare il ditodi lei una vecchia amica, ecco cosa è successo e il motivo di un simile attacco.Fonte Foto FacebookA scagliarsiuna sua conoscenza, spesso protagonista dei suoi salotti televisivi. Di chi stiamo parlando? Beh di Patrizia De Blanck che non sembra aver digerito il trattamento ricevuto nel corso del suo percorso al Grande Fratello Vip 5. Proprio i salotti dellae, in particolar modo nel talk serale, è stato spesso teatro di accuse nei confronti della nobiltà della contessa che una volta uscita dal noto reality è venuta a conoscenza di quanto detto sul suo conto e sul conto della sua famiglia. Questa volta è la De Blanck ...

marattin : Un dibattito pubblico in cui si fa continuamente confusione tra fatti e opinioni, in cui le cialtronate vengono ele… - matteosalvinimi : ...andando in Consiglio dei Ministri senza attendere il risultato del test, mettendo a rischio la salute di altri.… - ComuneMI : In quest'anno particolare, il @teatroallascala rimarrà a porte chiuse per la tradizionale Prima di Sant'Ambrogio, m… - merderlife_ : RT @Maxxeo: In Italia la prima dose di vaccino a infermieri, medici, Amadeus e il cast di Sanremo 2021 grazie. - GiosueVerta : @salcinz @conteDartagnan Infatti, prima la Finanzia... salvo che nella stessa non inseriscono qualche 'norma capest… -

Ultime Notizie dalla rete : “In prima Maker Faire: con Maker Music protagonista l'innovazione musicale. I grandi nomi della musica italiana ospiti della fiera europea dell'innovazione Fortune Italia