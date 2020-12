Il paradosso del debito paradossale

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020) “Ognuno fa il meglio che può con le risorse che ha a disposizione”. Bene, di questi tempi grami, andiamo a vedere le carte. Che iluna risorsa possa esserlo ci siamo; quando, per quelli dell’FMI, ilpubblico globale arriva al 101,5% surroga pure la ricchezza che lo ripaga, riproducendo se stesso. Si, insomma, quello che si genera in termini di ricchezza annuale, risulta a malapena sufficiente a pagare i debiti che son stati contratti. Ehi, mica finisce qui, non esiste solo ilpubblico mondiale, v’è pure l’iper indebitamento di famiglie e imprese. Insieme fanno ilaggregato che, a livello globale, raggiunge la cifra spaventosa del 365% rispetto al PIL prodotto.fatto da quelli della spesa, pur’essa aggregata, per poter fare la crescita economica. Urca, se son quasi ...