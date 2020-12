Eurocup 2020 2021 | Venezia cede a Badalona per 75-89 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nel match valevole per la nona giornata del gruppo A di, Joventutbatte l’Umana Reyercon il punteggio di 89-75. Sesta vittoria nella competizione per gli spagnoli, che salgono in vetta al girone.resta al quinto posto e riduce al minimo le proprie chance di qualificazione. Ante Tomic miglior realizzatore della serata con 15 punti a referto.– Avvio piuttosto positivo della Reyer, che nel primo quarto si trova avanti addirittura di nove punti, salvo non riuscire a difendere il proprio vantaggio.dà vita ad una rimonta fin da subito e chiude il primo parziale avanti di tre. Il secondo quarto è invece da dimenticare per, che fatica a trovare la via del canestro e vede ...