Elettra Lamborghini preoccupa | dovevo documentare lo svenimento

Leggi su kronic

(Di martedì 8 dicembre 2020)protagonista sui social, unoda riprendere attraverso il cellulare e postare su Instagram.(Instagram)Sono ormai mesi che siamo abituati a sentire giorno dopo giorno quella che è tutta la questione della diagnostica relativa al Covid. I famosi tamponi, che sono diventati elementi cruciali di questo 2020. In tanti si sono sottoposti al test nel corso degli ultimi mesi, nell’andare a scovare proprio tracce di quel Coronavirus che sta continuando a serpeggiare in giro per il mondo. Molti vip si sono affidati al test del tampone per conoscere la propria condizione e per scoprire se vittime del contagio da Covid-19. Il test perIn vista delle feste di Natale, ovviamente, saranno tanti gli spostamenti che ci saranno ...