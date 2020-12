Egitto, le “minacce” al capo della ong di Zaki su un giornale vicino al regime: “Se dovesse sparire, significa che si è unito ai terroristi” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non è mia abitudine soffermarmi troppo su alcuni post offensivi nei miei confronti sui social media, anche da parte di alcuni servitori del regime, ci sono abituato ormai. Ma stavolta è diverso. In quell’articolo sono stato minacciato frontalmente. Certo che ho paura e per ora ho scelto di mostrare la minaccia in maniera pubblica, usando i social. Intanto ho deciso di denunciare l’autore e il contenuto di quell’articolo”. Il sistema di intelligence egiziano sceglie la via più diretta per mettere in guardia un oppositore, dandogli un avvertimento agghiacciante a mezzo stampa. Si tratta di Hossam Bahgat, fondatore nel 2002 dell’Eipr, la ong con cui fino al 2019 ha collaborato anche Patrick Zaki. “Hossam Bahgat – si legge nell’editoriale scritto da Khaled Imam sull’edizione di al-Massaa – è abituato a riempire i social con un mare di bugie. Se, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “Non è mia abitudine soffermarmi troppo su alcuni post offensivi nei miei confronti sui social media, anche da parte di alcuni servitori del, ci sono abituato ormai. Ma stavolta è diverso. In quell’articolo sono stato minacciato frontalmente. Certo che ho paura e per ora ho scelto di mostrare la minaccia in maniera pubblica, usando i social. Intanto ho deciso di denunciare l’autore e il contenuto di quell’articolo”. Il sistema di intelligence egiziano sceglie la via più diretta per mettere in guardia un oppositore, dandogli un avvertimento agghiacciante a mezzo stampa. Si tratta di Hossam Bahgat, fondatore nel 2002 dell’Eipr, la ong con cui fino al 2019 ha collaborato anche Patrick. “Hossam Bahgat – si legge nell’editoriale scritto da Khaled Imam sull’edizione di al-Massaa – è abituato a riempire i social con un mare di bugie. Se, ...

