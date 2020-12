Covid, nel Casertano i guariti sono tre volte in più dei nuovi positivi. Ma si continua a morire (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalano ancora i nuovi contagiati nel Casertano, ma il dato che conferma il trend positivo della curva Covid è quello dei guariti, che ogni giorni ammonta a centinaia di persone: nelle ultime 24 ore sono 747 i guariti a fronte di 185 nuovi positivi su 1661 tamponi (positivo l’11,6% dei test praticati). Il totale delle persone attualmente positive, rispetto a ieri, cala dunque di 566 unità, ed oggi è pari a 10135 contagiati (31745 da inizio pandemia). Ciò che per ora non si azzera è il conto giornaliero delle vittime: oggi sono 4 in più di ieri, per un totale da inizio pandemia di 319 persone morte causa Covid, quasi duecento (192) decedute negli ultimi trenta giorni. Ancora alti, in ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalano ancora icontagiati nel, ma il dato che conferma il trend positivo della curvaè quello dei, che ogni giorni ammonta a centinaia di persone: nelle ultime 24 ore747 ia fronte di 185su 1661 tamponi (positivo l’11,6% dei test praticati). Il totale delle persone attualmente positive, rispetto a ieri, cala dunque di 566 unità, ed oggi è pari a 10135 contagiati (31745 da inizio pandemia). Ciò che per ora non si azzera è il conto giornaliero delle vittime: oggi4 in più di ieri, per un totale da inizio pandemia di 319 persone morte causa, quasi duecento (192) decedute negli ultimi trenta giorni. Ancora alti, in ...

