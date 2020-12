Covid, il vaccino Pfizer dichiarato dalla Fda efficace e sicuro (Di martedì 8 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Dpcm Natale, le Faq del Governo: ecco le risposte alle domande degli italiani Covid a Napoli, il vaccino cinese arriva per posta: ma c’è chi torna in Cina per la vaccinazione La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) LEGGI ANCHE: Dpcm Natale, le Faq del Governo: ecco le risposte alle domande degli italiania Napoli, ilcinese arriva per posta: ma c’è chi torna in Cina per la vaccinazione La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione delha mostrato come il L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

