Coronavirus nel Lazio, calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi: ecco i dati di oggi, 8 dicembre (Di martedì 8 dicembre 2020) calano i ricoveri, le terapie intensive, i decessi e Roma città rimane al di sotto dei 900 casi. Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva. D'Amato: "oggi su quasi 17mila tamponi nel Lazio (+1.019) si registrano 1.501 casi positivi (+129), 33 decessi (-13) e +973 i guariti. La situazione a Roma Roma rimane al di sotto dei 900 casi. I guariti aumentano ma la strada è ancora lunga, specialmente in vista delle festività natalizie. Nella Asl Roma 1 sono 429 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 73, 74, 74, 78, 79, 79, 86 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 254 i casi nelle ultime 24h e si tratta ...

