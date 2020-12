(Di martedì 8 dicembre 2020)Diracconta la suacon Diego Armando, recentemente scomparso.Di, dopo le critiche ricevute per il fotomontaggio assieme apubblicato dal suo account Instagram, ha parlato della sua relazionecol campione, durata circa un anno e mezzo. Il primo incontro fradiè stato durante una festa all’inizio degli anni novanta: “Non mi tolse gli occhi di dosso – ha raccontato in un’intervista a “Grand Hotel” – E pure io mi sentivo attratta come una calamita. Diego non era bellissimo, ma aveva tutti quei riccioli scuri, un sorriso ammaliante e un corpo muscoloso che lo rendevano molto sensuale (…) prima ...

infoitsport : Carmen di Pietro e Maradona: «La nostra storia d amore segreta» - infoitsport : Carmen di Pietro e Maradona: «La nostra storia d’amore segreta» - PCG_R : Ma dietro c'è Carmen di Pietro! #ARivederLeStelle #PrimaScala - ChaeKookoo : Quando la mia prof fa domande mentre spiega sembra Carmen Di Pietro quando legge le poesie - carmjnis : il mio amico pietro durante il giorno: parla di inter, di conte e del movimento cinque stelle il mio amico pietro a… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Pietro

La showgirl, che è stata aspramente criticata per il suo essersi definita la "ex fidanzata" di Maradona all'indomani della sua morte, ha risposto con nuove dichiarazioni ...Ricorderemo il Natale 2020 per l'emergenza sanitaria, per le conseguenti restrizioni e per le chiusure dei tanti luoghi di cultura; i melomani lo ricorderanno soprattutto per l'annullamento della prim ...