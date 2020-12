Barcellona Juventus 0-3: i bianconeri fanno l’impresa (Di martedì 8 dicembre 2020) Barcellona-Juventus, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League, ha visto il trionfo dei bianconeri che, vincendo 0-3 al Camp Nou contro il Barcellona, si qualificano come primi. Aprono le danze, nel primo tempo, Ronaldo su rigore e Mckennie. Chiude i conti, ad inizio ripresa, sempre il portoghese ancora dagli undici metri. Una serata storica per gli uomini di Pirlo, un incubo, invece, per Messi e compagni. Barcellona Juventus: cosa è successo? Primo tempo La Juventus fa il Barcellona e conduce una prima frazione di gioco fantastica. Partenza aggressiva dei bianconeri che passano in vantaggio dopo 12?, grazie a un rigore procurato e realizzato da Ronaldo. Sette minuti dopo, arriva il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020), match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo G di Champions League, ha visto il trionfo deiche, vincendo 0-3 al Camp Nou contro il, si qualificano come primi. Aprono le danze, nel primo tempo, Ronaldo su rigore e Mckennie. Chiude i conti, ad inizio ripresa, sempre il portoghese ancora dagli undici metri. Una serata storica per gli uomini di Pirlo, un incubo, invece, per Messi e compagni.: cosa è successo? Primo tempo Lafa ile conduce una prima frazione di gioco fantastica. Partenza aggressiva deiche passano in vantaggio dopo 12?, grazie a un rigore procurato e realizzato da Ronaldo. Sette minuti dopo, arriva il ...

