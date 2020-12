Atalanta, i convocati per l’Ajax: ci sono Ilicic e Gomez (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Champions League contro l’Ajax: ci sono Ilicic e Gomez L’Atalanta ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Champions League contro l’Ajax. L’elenco completo: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) L’ha diramato la lista deiin vista del match di Champions League contro: ciL’ha diramato la lista deiin vista del match di Champions League contro. L’elenco completo: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Romero, Djimsiti, Piccini, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Panada.Attaccanti: Lammers, Muriel,, Zapata. Leggi su Calcionews24.com

zazoomblog : Atalanta i convocati per l’Ajax: ci sono Ilicic e Gomez - #Atalanta #convocati #l’Ajax: #Ilicic - fantapazzcom : I convocati dell’Atalanta per la gara con l’Ajax - tuttoatalanta : Atalanta, i convocati di Gasperini: ci sono Gosens e Gomez. Out Pasalic - Notiziedi_it : Atalanta, Gasperini esclude Ilicic e Gomez dalla lista dei convocati: i motivi -