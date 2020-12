Ascolti TV | Lunedì 7 dicembre 2020. Vite in Fuga chiude al 19% (4.8 mln), Grande Fratello Vip 19.8% (3.6 mln). La Prima della Scala al 14.7% (Di martedì 8 dicembre 2020) Vite in Fuga - Claudio Gioè Nella serata di ieri, Lunedì 7 dicembre 2020, su Rai1 Vite in Fuga ha conquistato 4.854.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.649.000 spettatori pari al 19.8% di share (Grande Fratello Vip Night 1.560.000 – 26% e Grande Fratello Vip Live 854.000 – 17.1%). Su Rai2 Guarda, stupisci.. Special Selection ha interessato 1.039.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha catturato l’attenzione di 1.480.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.557.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 8 dicembre 2020)in- Claudio Gioè Nella serata di ieri,, su Rai1inha conquistato 4.854.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5Vip ha raccolto davanti al video 3.649.000 spettatori pari al 19.8% di share (Vip Night 1.560.000 – 26% eVip Live 854.000 – 17.1%). Su Rai2 Guarda, stupisci.. Special Selection ha interessato 1.039.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha catturato l’attenzione di 1.480.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.557.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica ...

