Altro lutto in Argentina, si è spento Alejandro Sabella all’età di 66 anni (Di martedì 8 dicembre 2020) Altro lutto nel calcio argentino, l’ex ct della Nazionale Alejandro Sabella è deceduto. Nelle ultime ore, Olé aveva riportato che le condizioni di salute dell’ex tecnico della Nazionale Argentina erano peggiorate e non era più in grado di respirare da solo, era stato reintubato per respirare utilizzando un respiratore artificiale. Sabella, non ce l’ha fatta ed è morto per una crisi cardio-respiratoria all’età di 66 anni, è stato il CT dell’Argentina vice-campione del Mondo nel 2014. Foto: Twitter Alejandro Sabella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 8 dicembre 2020)nel calcio argentino, l’ex ct della Nazionaleè deceduto. Nelle ultime ore, Olé aveva riportato che le condizioni di salute dell’ex tecnico della Nazionaleerano peggiorate e non era più in grado di respirare da solo, era stato reintubato per respirare utilizzando un respiratore artificiale., non ce l’ha fatta ed è morto per una crisi cardio-respiratoriadi 66, è stato il CT dell’vice-campione del Mondo nel 2014. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

goldenxsra : e lo so che sta per morire anche lei io un altro lutto non penso di superarlo - _SiGonfiaLaRete : Altro lutto nel mondo del calcio argentino: muore #Sabella - EnricoDon3 : Anche Sabella, ex c.t della nazionale argentina è deceduto, altro lutto nella nazione sudamericana. - trabs62 : @Svagaia @73_Ros La mia addirittura è stata sempre vestita di nero, in segno di lutto, da quando è morto mio nonno.… - tiaxcrybaby : pensate veramente che cercare di farla capire dove ha sbagliato sia più grave di ridere di un lutto dove TUTTI tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro lutto Coronavirus: altro lutto nel mondo della sanità Yahoo Notizie Sabella, morto l’ex c.t. dell’Argentina: aveva 66 anni

Il calcio argentino di nuovo a lutto. Dopo quella di Diego Armando Maradona, un’altra grave perdita: è deceduto all’età di 66 anni Alejandro Sabella, ex commissario tecnico dell’Albiceleste che era ...

Argentina ancora in lutto: dopio Diego, addio a Sabella

Non c'è pace per il calcio argentino colpito da un altro lutto: dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, è morto Alejandro Sabella. L'ex ct dell'Albiceleste aveva 66 anni ed è deceduto a causa di ...

Il calcio argentino di nuovo a lutto. Dopo quella di Diego Armando Maradona, un’altra grave perdita: è deceduto all’età di 66 anni Alejandro Sabella, ex commissario tecnico dell’Albiceleste che era ...Non c'è pace per il calcio argentino colpito da un altro lutto: dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona, è morto Alejandro Sabella. L'ex ct dell'Albiceleste aveva 66 anni ed è deceduto a causa di ...