Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 12 | 10

(Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la mia di coronavirus non accenna ad arrestare la sua corsa secondo la Johns Hopkins University contagi livello globale hanno superato la soglia dei 67 milioni inclusi €1536072 Intanto in Italia il Molise si avvia a diventare zona gialla rafforzata da martedì e per i successivi 14 giorni con restrizioni su scuola trasporti e rientri da fuori ragione ti ricoveri fa un dell’ultimo occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro paese lo afferma Matteo Renzi contestando la formula della Task Force scelta da Giuseppe Conte sulle dichiarazioni di Conte se i suoi ministri sarebbero migliori dice una barzelletta sul trasporto ipotesi di crisi per le divisioni nella maggioranza si è espresso anche il ministro Provenzano chi si assume questa responsabilità ne trarrà ...