Traffico Roma del 07-12-2020 ore 16:30 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane è migliorata la situazione sulla tangenziale a lungo penalizzata da un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni e che aveva reso necessaria la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione interna la tangenziale è stata completamente riaperta al Traffico ma dobbiamo segnalare un altro incidente avvenuto all’altezza di via della Moschea sempre in direzione di San Giovanni Ci sono cose a partire da viale di Tor di Quinto incolonnamenti in direzione dello Stadio Olimpico dalla Salaria all’uscita a Campi Sportivi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane è migliorata la situazione sulla tangenziale a lungo penalizzata da un incidente avvenuto poco prima dell’uscita Pietralata Monti Tiburtini in direzione di San Giovanni e che aveva reso necessaria la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione interna la tangenziale è stata completamente riaperta alma dobbiamo segnalare un altro incidente avvenuto all’altezza di via della Moschea sempre in direzione di San Giovanni Ci sono cose a partire da viale di Tor di Quinto incolonnamenti in direzione dello Stadio Olimpico dalla Salaria all’uscita a Campi Sportivi ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - astralmobilita : ????#FL5 #Roma #Civitavecchia #Grosseto #Pisa Traffico ferroviario è rallentato tra #Ladispoli e #SantaSevera per un… - astralmobilita : ???? Linea #Ancona #Roma Il traffico è rallentato per un guasto alla linea tra #Spoleto e #CampelloSulClitunno. ??i… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 07-12-2020 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews A24: chiusure notturne Traforo del Gran Sasso

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la ...

Boom per il cashback, la app IO in tilt: 6000 accessi al secondo

Roma, 7 dic. (askanews) - Da oggi è possibile attivare le carte di pagamento sull'app IO. Da domani, infatti, prende il via l'extra cashback ...

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per completare le verifiche tecniche da effettuare nel Traforo del Gran Sasso sarà disposta la ...Roma, 7 dic. (askanews) - Da oggi è possibile attivare le carte di pagamento sull'app IO. Da domani, infatti, prende il via l'extra cashback ...