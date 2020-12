Traffico Roma del 07-12-2020 ore 11:30 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali vie consolari in direzione del centro città a Roma Nord rallentamenti e code sulla Cassia della Storta la Giustiniana è dal raccordo via di Grottarossa chiudi anche Verso il raccordo da via dei Due Ponti a via di Grottarossa incolonnamenti anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto e sulla Salaria dall’aeroporto dell’Urbe fino al bivio per la tangenziale est alla Platino chiusa per voragine via Latina all’altezza di via Luzio verso via Cesare Baronio chiusa anche via della Caffarella verso via Latina e via Cesare Baronio sempre all’altezza di via Latina verso la Caffarella sulla via Laurentina rallentamenti tra raccordo e viale Ignazio Silone rallentamenti anche sulla Appia Nuova dal raccordo a via delle Capannelle è proprio sul ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali vie consolari in direzione del centro città aNord rallentamenti e code sulla Cassia della Storta la Giustiniana è dal raccordo via di Grottarossa chiudi anche Verso il raccordo da via dei Due Ponti a via di Grottarossa incolonnamenti anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto e sulla Salaria dall’aeroporto dell’Urbe fino al bivio per la tangenziale est alla Platino chiusa per voragine via Latina all’altezza di via Luzio verso via Cesare Baronio chiusa anche via della Caffarella verso via Latina e via Cesare Baronio sempre all’altezza di via Latina verso la Caffarella sulla via Laurentina rallentamenti tra raccordo e viale Ignazio Silone rallentamenti anche sulla Appia Nuova dal raccordo a via delle Capannelle è proprio sul ...

virginiaraggi : Le “botticelle”, le carrozze che vedete in giro nel centro di Roma, non potranno più circolare per strada, nel traf… - virginiaraggi : Spostate 42 bancarelle dell'Eur, tra via Cristoforo Colombo e piazzale metro. Creavano pericoli per il traffico e p… - virginiaraggi : Grazie a Carabinieri Roma per blitz anti-camorra in Lazio, Veneto e Campania. Arrestate 28 persone, coinvolto anche… - PLRomaCapitale : #Roma - Via di Vermicino - traffico rallentato causa #incidente presso Via dell'Osteria del Finocchio - VAIstradeanas : 11:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 06-12-2020 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Italia sferzata dal maltempo: operaio muore nel Potentino, allerta fiumi e caos neve

Italia flagellata dal maltempo da Nord a Sud. La pioggia non smette di battere, facendo esondare i fiumi nel modenese, dove sono state evacuate 60 famiglie. E si conta una vittima: si tratta di un ope ...

Riaperta l’A22, chiusi il valico del Brennero e il traffico ferroviario con l’Austria

E’ stata riaperta questa mattina (lunedì 7 dicembre) l’autostrada del Brennero che era stata chiusa lo scorso sabato a causa del maltempo che ha portato disastri in tutta Italia. In Alto Adige la Comm ...

Italia flagellata dal maltempo da Nord a Sud. La pioggia non smette di battere, facendo esondare i fiumi nel modenese, dove sono state evacuate 60 famiglie. E si conta una vittima: si tratta di un ope ...E’ stata riaperta questa mattina (lunedì 7 dicembre) l’autostrada del Brennero che era stata chiusa lo scorso sabato a causa del maltempo che ha portato disastri in tutta Italia. In Alto Adige la Comm ...