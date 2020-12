Studio Vizzino | La sanità pubblica del Sud è in ginocchio | occorrono coesione politica e scelte unitarie

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Numeri da paura quelli registrati dagli ultimi dati statistici sui contagi in Campania. Le cifre non hanno mai parlato così chiaro come in questi ultimi giorni. Come si è arrivati a tutto ciò? Si sarebbe potuta evitare una situazione così grave? Questi sono i principali quesiti che ci assillano e ai quali qualcuno prima o poi dovrà fornire risposte certe. A livello regionale, oggi l’allerta è massima e i vertici governativi stanno cercando disperatamente soluzioni attuabili e risolutive da porre in essere. Qualche “sconsiderato complottista”, alla luce della situazione attuale, si starà chiedendo – come mai durante il periodo delle elezioni regionali non è mai stata sentita alcuna emergenza sanitaria o pericolo anche lontano di ulteriore diffusione della pandemia? Come mai durante quel periodo non vi è stata alcuna preoccupazione particolare in riferimento all’attuazione di misure di ...