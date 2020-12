Striscia la notizia | Ficarra e Picone svelano cosa c’è dietro l’abbandono | “Sentiamo l’esigenza di dirvi…”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo aver annunciato il loro abbandono alahanno deciso di rompere il silenzio in merito ai motivi che hanno generato questa decisione. I due hanno adoperato il loro account Instagram per aprirsi ai fan e raccontare loro la verità. Il duo comico ha esordito dicendo che nessuno dei due si sarebbe aspettato che tale annuncio avrebbe generato una simile risonanza sul web. In molti hanno fatto illazioni e supposizioni in merito alle cause di questa scelta, ma adesso è tempo di capire come siano andate realmente le cose. Le ipotesi suldilaDa poche ore, sul profilo Instagram diè apparso un post inerentedel duo comico di ...