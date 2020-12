Salute: 'accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva causata dal glaucoma. E' quello che si sono scambiati l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, rappresentati dal presidente Mario Barbuto, il gruppo multi-partisan parlamentare 'amici della vista', coordinato dall'onorevole Paolo Russo, medico oculista, e la Società italiana glaucoma (Sigla), nella persona del neo-eletto presidente Stefano Gandolfi, direttore della Clinica oculistica di Parma. L'accordo tra le parti - riferisce una nota - è stato preso durante un simposio, svoltosi nell'ambito del Meeting annuale di Sigla, quest'anno in 'visual ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - Un impegno tra '' per dare maggiorealle persone che soffrono di disabilità visiva causata dal. E' quello che si sono scambiati l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, rappresentati dal presidente Mario Barbuto, il gruppo multi-partisan parlamentare '', coordinato dall'onorevole Paolo Russo, medico oculista, e la Società italiana(Sigla), nella persona del neo-eletto presidente Stefano Gandolfi, direttoreClinica oculistica di Parma. L'tra le parti - riferisce una nota - è stato preso durante un simposio, svoltosi nell'ambito del Meeting annuale di Sigla, quest'anno in 'visual ...

Qua_Agatha : RT @Adnkronos: 'Accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma - romanabarba : @FontanaPres ma come le viene in mente di dire che i divieti del Governo sono folli ed è d’accordo con chi li viole… - Adnkronos : 'Accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma - LucarellaMauro : @chiccoligtning @AnnalisaChirico @agorarai Sono d’accordo in parte; guardi, ho perso un amico di 54 anni in salute,… - cotticellicorr1 : @Paolo3_P D'accordo al 1000%.Chi decide di rinunciare alla libertà per la salute non si merita né l'una né l'altra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salute accordo Salute: 'accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma Yahoo Finanza Salute: 'accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva ...

'Accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva ...Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva ...