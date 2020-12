Renzi: "Se vogliono un'altra inutile task force sul Recovery se la votino da soli" (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Renzi “Il Recovery è l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo”. Prova a spiegare così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista a Repubblica l'atto di contestazione della formula della task force scelta dal premier Conte. Quindi Renzi aggiunge: “A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all'improvviso, dopo tante dirette Facebook, in una intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto e che ci saranno dei ... Leggi su agi (Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI -“Ilè l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e su come farlo”. Prova a spiegare così il leader di Italia viva, Matteo, in un'intervista a Repubblica l'atto di contestazione della formula dellascelta dal premier Conte. Quindiaggiunge: “A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e. Poi all'improvviso, dopo tante dirette Facebook, in una intervista al direttore di Repubblica il premier comunica agli italiani che è tutto già pronto e che ci saranno dei ...

