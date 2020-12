Neve e pioggia: non è finita, nuovo messaggio di allerta della Protezione Civile (Di lunedì 7 dicembre 2020) ... comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza, informazioni sulle norme di autoProtezione sono disponibili sul sito web: https://www.ProtezioneCivile.it/attivita-... Leggi su trentotoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) ... comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza, informazioni sulle norme di autosono disponibili sul sito web: https://www..it/attivita-...

emergenzavvf : #Maltempo, senza sosta il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco su tutto il territorio italiano per far fronte a… - emergenzavvf : #Maltempo #6dicembre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco in #Veneto per far fronte ai danni causati da pioggia… - DPCgov : ????? In arrivo pioggia, vento e neve su Nord e Toscana ?? ?? #allertaARANCIONE, #4dicembre, sulla Prov. Aut. di Bolzan… - giuliagr26 : RT @mecna: La pioggia è solo neve che non ce l'ha fatta. - PiacenzaPress : Festa dell'Immacolata, ancora pioggia e neve -

Ultime Notizie dalla rete : Neve pioggia Meteo CRONACA: MALTEMPO INFINITO, PIOGGIA, NEVE, FRANE e ALLUVIONI, ITALIA in GINOCCHIO. SITUAZIONE e PROSPETTIVE iLMeteo.it Fiume Panaro esondazione: 360 evacuati. Via Emilia e Nonantola chiuse

Il fiume ha rotto l'argine tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio, criticità anche a Nonantola. Una sessantina di persone nei ricoveri creati ad hoc, divisi per situazione covid. La Regione p ...

METEO – PIOGGE ALLUVIONALI colpiscono il modenese: fiumi in piena, ALLAGAMENTI e danni

Italia nella morsa del maltempo Impulsi nord atlantici in serie continuano a colpire l\'Italia e gran parte dell\'Europa centro-occidentale portando, piogge, nevicate e venti tempestosi. Piogge, ?

Il fiume ha rotto l'argine tra Castelfranco Emilia e la frazione di Gaggio, criticità anche a Nonantola. Una sessantina di persone nei ricoveri creati ad hoc, divisi per situazione covid. La Regione p ...Italia nella morsa del maltempo Impulsi nord atlantici in serie continuano a colpire l\'Italia e gran parte dell\'Europa centro-occidentale portando, piogge, nevicate e venti tempestosi. Piogge, ?