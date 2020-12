Mostra-Maradona, Paolo Cannavaro si sfoga: “Non sono valido per essere semplicemente raffigurato?” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza oppure essere capitano del Napoli per tanti anni, non sono validi motivi per essere semplicemente raffigurato su un pezzo dei 130 pannelli a disposizione in una stazione metro, tra l’altro a pochi passi da casa mia“. Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, si sfoga su Instagram dopo l’esclusione dai 130 pannelli della ‘Hall of Fame’ della stazione Mostra-Maradona della ferrovia Cumana. “Non sono dispiaciuto per non essere lì insieme agli altri ne tanto meno voglio elemosinare una raffigurazione, ma sono dispiaciuto per ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Forse 278 presenze con la maglia Azzurra, riportare la squadra del cuore da anni bui ad anni splendenti, vincere un trofeo dopo 22 anni di astinenza oppurecapitano del Napoli per tanti anni, nonvalidi motivi perraffigurato su un pezzo dei 130 pannelli a disposizione in una stazione metro, tra l’altro a pochi passi da casa mia“., ex capitano del Napoli, sisu Instagram dopo l’esclusione dai 130 pannelli della ‘Hall of Fame’ della stazionedella ferrovia Cumana.dispiaciuto per nonlì insieme agli altri ne tanto meno voglio elemosinare una raffigurazione, madispiaciuto per ...

