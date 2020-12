Milano, organizzano un party in cascina con tampone Covid all’ingresso: 63 denunciati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anziché la solita selezione all’ingresso in base al dress-code, in tempi di pandemia gli organizzatori di un party illegale a Milano hanno pensato di eseguire un tampone rapido anti-Covid a tutti i partecipanti prima di ammetterli alla festa. A scoprirlo è stata la polizia, intervenuta domenica all’alba in via Quintosole, nella zona sud del capoluogo lombardo. Gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti alla festa che erano all’interno: 63 persone, molte in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcolici e stupefacenti. All’interno, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una postazione dj, composta da consolle e impianto di diffusione della musica e un angolo bar per la somministrazione di alcolici; inoltre, a carico di ignoti, sono state rinvenute diverse dosi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anziché la solita selezionein base al dress-code, in tempi di pandemia gli organizzatori di unillegale ahanno pensato di eseguire unrapido anti-a tutti i partecipanti prima di ammetterli alla festa. A scoprirlo è stata la polizia, intervenuta domenica all’alba in via Quintosole, nella zona sud del capoluogo lombardo. Gli agenti hanno identificato tutti i partecipanti alla festa che erano all’interno: 63 persone, molte in evidente stato di alterazione dovuto al consumo di alcolici e stupefacenti. All’interno, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di una postazione dj, composta da consolle e impianto di diffusione della musica e un angolo bar per la somministrazione di alcolici; inoltre, a carico di ignoti, sono state rinvenute diverse dosi di ...

