Menapace | Valente | ' con lei se ne va un pezzo storia femminismo'

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - “Lidiaè stata undidelin Italia. Staffetta partigiana, prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano, politica fortissima, anticonformista e da sempre pacifista e ambientalista, giornalista, scrittrice, senatrice, piangiamo oggi una donna che con la sua stessa vita ha incarnato e contribuito a mostrare alle italiane una diversità possibile dai tradizionali stereotipi femminili. Non la dimenticheremo. Alla famiglia la nostra vicinanza”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria, presidente della Commissione Femminicidio.

E' morta all'età di 96 anni Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bolzano. L'ex senatrice è deceduta alle ore 3.10, come apprende ...