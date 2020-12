Maradona, l’amico Ceci: “Una statua allo stadio il suo desiderio con una dedica speciale” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano Ceci, l’uomo più vicino a Maradona negli ultimi 20 anni e suo manager di fiducia. Un racconto di affetto, condivisione e debolezze: “È stato il percorso della mia vita a fianco del mio campione. Ero un fanatico di Diego da buon napoletano, sono stato fortunato -riporta il sito gianlucadimarzio.com-. Abbiamo condiviso tanto e lui sapeva che ero un amico vero. Un’unione di amore per lui da napoletano e di amicizia tra noi. Lui era ingestibile da calciatore, ma anche nella vita privata non era facile. Ho dato e ricevuto sempre tanto da Diego, mi diceva che ero intoccabile”.caption id="attachment 1056675" align="alignnone" width="594" Diego Maradona (Getty Images)/caption“Secondo me Diego era stanco di essere Maradona, non sopportava più questa corazza che aveva addosso da ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano, l’uomo più vicino anegli ultimi 20 anni e suo manager di fiducia. Un racconto di affetto, condivisione e debolezze: “È stato il percorso della mia vita a fianco del mio campione. Ero un fanatico di Diego da buon napoletano, sono stato fortunato -riporta il sito gianlucadimarzio.com-. Abbiamo condiviso tanto e lui sapeva che ero un amico vero. Un’unione di amore per lui da napoletano e di amicizia tra noi. Lui era ingestibile da calciatore, ma anche nella vita privata non era facile. Ho dato e ricevuto sempre tanto da Diego, mi diceva che ero intoccabile”.caption id="attachment 1056675" align="alignnone" width="594" Diego(Getty Images)/caption“Secondo me Diego era stanco di essere, non sopportava più questa corazza che aveva addosso da ...

