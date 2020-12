Malattie rare, Ricciardi: "Serve salto di qualità su fondi e gestione ricerca" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Attualmente nella Finanziaria abbiamo investimenti per ricerca e innovazione pari all'1,53% del Pil, è la metà di quello che la Commissione Ue raccomanda, la Svezia mette il 4%, la Germania il 3,4%. Siamo ancora di fronte ad una Finanziaria recessiva per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, siamo l'unico Paese dei 27 Ue che non ha ancora ingegnerizzato la valutazione etica dei trial, siamo indietro sul regolamento comunitario che prevede un coordinamento europeo e avere una serie di agganci a livello nazionale. Serve un salto di qualità sui fondi per la ricerca, a livello finanziario, ma anche organizzativo e gestionale". Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e docente di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - "Attualmente nella Finanziaria abbiamo investimenti pere innovazione pari all'1,53% del Pil, è la metà di quello che la Commissione Ue raccomanda, la Svezia mette il 4%, la Germania il 3,4%. Siamo ancora di fronte ad una Finanziaria recessiva per quanto riguarda lae l'innovazione, siamo l'unico Paese dei 27 Ue che non ha ancora ingegnerizzato la valutazione etica dei trial, siamo indietro sul regolamento comunitario che prevede un coordinamento europeo e avere una serie di agganci a livello nazionale.undisuiper la, a livello finanziario, ma anche organizzativo e gestionale". Lo ha sottolineato Walter, consigliere del ministero della Salute e docente di ...

Ceroidolipofuscinosi, la pandemia di COVID-19 sta ‘demolendo’ la continuità assistenziale

La pandemia di Coronavirus sta ‘demolendo’ la continuità assistenziale per i malati rari: la denuncia del padre di un bambino affetto da ceroidolipofuscinosi.

