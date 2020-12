Lamorgese positiva al Covid: il Cdm interrotto d’urgenza. Di Maio e Bonafede in isolamento (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il coronavirus irrompe, fisicamente, nel governo. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è risultata positiva. La titolare del Viminale è venuta a conoscenza dell’esito del tampone, eseguito stamattina al ministero, proprio mentre era in corso il Consiglio dei ministri. L’assise sul Recovery Fund, già iniziata in ritardo e poi sospesa per via dei dissidi interni alla maggioranza, ha dovuto così gioco forza fermarsi nuovamente. Secondo quanto trapelato, a questo punto il Cdm potrebbe riunirsi domani in video conferenza, mentre resta da chiarire cosa succederà mercoledì sera, quando si sarebbe dovuto tenere il voto sulla tanto discussa governance del provvedimento. Palazzo Chigi: “Misure di sicurezza rispettate” Fonti di Palazzo Chigi, che hanno rivelato che la Lamorgese avrebbe appreso del contagio dall’articolo online di un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il coronavirus irrompe, fisicamente, nel governo. Il ministro dell’Interno, Luciana, è risultata. La titolare del Viminale è venuta a conoscenza dell’esito del tampone, eseguito stamattina al ministero, proprio mentre era in corso il Consiglio dei ministri. L’assise sul Recovery Fund, già iniziata in ritardo e poi sospesa per via dei dissidi interni alla maggioranza, ha dovuto così gioco forza fermarsi nuovamente. Secondo quanto trapelato, a questo punto il Cdm potrebbe riunirsi domani in video conferenza, mentre resta da chiarire cosa succederà mercoledì sera, quando si sarebbe dovuto tenere il voto sulla tanto discussa governance del provvedimento. Palazzo Chigi: “Misure di sicurezza rispettate” Fonti di Palazzo Chigi, che hanno rivelato che laavrebbe appreso del contagio dall’articolo online di un ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - LegaSalvini : *FLASH -CORONAVIRUS: ISOLAMENTO PER BONAFEDE E DI MAIO, ACCANTO A LAMORGESE (RISULTATA POSITIVA) A P.CHIGI- FLASH* = - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - Etruria72 : @fcolarieti La Lamorgese positiva.....! Tutti dicevano che era una persona negativa......! - vaniacavi : RT @gavinjones10: La Lamorgese viene a sapere durante il CdM che è positiva al Covid. La riunione viene sospesa per riprendersi poco dopo.… -