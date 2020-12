La lettera a Conte: l’Agcom controllerà i messaggi di Telegram? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Signor Presidente, l’evoluzione tecnologica e i modi in cui oggi si producono, diffondono, e fruiscono opere e materiali culturali e creativi hanno reso necessario un aggiornamento di come tuteliamo il diritto d’autore e i diritti connessi. L’Europa è per questo intervenuta lo scorso anno con una direttiva (2019/790) che gli Stati membri devono adesso trasporre negli ordinamenti nazionali. Cos’è successo, però, nel frattempo? In sede di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata approvata una disposizione che estende le competenze dell’Agcom ai servizi di messaggistica che utilizzano indirettamente risorse di numerazione locale per compiere violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. Lasciando così intendere che l’Autorità possa monitorare anche i servizi di comunicazione interpersonale. La direttiva europea ha già ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Signor Presidente, l’evoluzione tecnologica e i modi in cui oggi si producono, diffondono, e fruiscono opere e materiali culturali e creativi hanno reso necessario un aggiornamento di come tuteliamo il diritto d’autore e i diritti connessi. L’Europa è per questo intervenuta lo scorso anno con una direttiva (2019/790) che gli Stati membri devono adesso trasporre negli ordinamenti nazionali. Cos’è successo, però, nel frattempo? In sede di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è stata approvata una disposizione che estende le competenze delai servizi distica che utilizzano indirettamente risorse di numerazione locale per compiere violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi. Lasciando così intendere che l’Autorità possa monitorare anche i servizi di comunicazione interpersonale. La direttiva europea ha già ...

nonmiarrendo : RT @NataleCuccurese: REGIONALISMO: SI SGOMITA PER ASSICURARSI PIÙ RISORSE DEL RECOVERY FUND. SCAVALCATO CONTE. INFURIATE LE REGIONI LEGHIST… - ABosurgi : RT @NataleCuccurese: REGIONALISMO: SI SGOMITA PER ASSICURARSI PIÙ RISORSE DEL RECOVERY FUND. SCAVALCATO CONTE. INFURIATE LE REGIONI LEGHIST… - PdSUD : RT @NataleCuccurese: REGIONALISMO: SI SGOMITA PER ASSICURARSI PIÙ RISORSE DEL RECOVERY FUND. SCAVALCATO CONTE. INFURIATE LE REGIONI LEGHIST… - NataleCuccurese : REGIONALISMO: SI SGOMITA PER ASSICURARSI PIÙ RISORSE DEL RECOVERY FUND. SCAVALCATO CONTE. INFURIATE LE REGIONI LEGH… - Notiziedi_it : Marittimi bloccati in Cina, da de Magistris e i sindaci lettera a Conte e Di Maio -