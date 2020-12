La fidanzata di Francesco Oppini reagisce alla confessione di Tommaso Zorzi: ecco come (Di lunedì 7 dicembre 2020) Guarda la reazione di Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, dopo la rivelazione di Tommaso Zorzi al Grande Fratello VIP Leggi su gossipblog (Di lunedì 7 dicembre 2020) Guarda la reazione di Cristina Tomasini, ladi, dopo la rivelazione dial Grande Fratello VIP

zorzandost4n : @CRUDELIA___ per un attimo smettiamo di parlare di Tommaso e Francesco io vorrei vedere loro innamort* di una perso… - StraNotizie : La reazione della fidanzata di Francesco Oppini alla confessione di Tommaso Zorzi sull’innamoramento… - aurora26010 : RT @one94265679: In tendenza: La mamma di Tommy, Francesco e pure la fidanzata di fra. STO MALE ???? #GFVIP - planetayn : RT @guestofworld_: Francesco: non vedo l'ora di fare una cena con Tommaso, cristina, sua madre e sua sorella Tommaso:posso mai andare a cen… - _Sherbatsky__ : RT @one94265679: In tendenza: La mamma di Tommy, Francesco e pure la fidanzata di fra. STO MALE ???? #GFVIP -