La denuncia di Giuseppe Mocci sui rifiuti nel bosco di Cesano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “rifiuti nel bosco di Cesano: atto vandalico da condannare fermamente. Le autorità intervengano per evitare il ripetersi di simili gesti. Il problema dell’abbandono dei rifiuti nelle aree situate in Via Cesanense non è nuovo. In passato, proprio in quelle zone, il Comune di Roma è più volte intervenuto per la rimozione di materiali di risulta di ogni genere. Uno degli interventi più imponenti che merita di essere menzionato è sicuramente quello effettuato nella vicina Via Pradis Pedaggi nel 2011. E proprio per evitare situazioni di degrado e atti di illegalità l’amministrazione, in quel periodo, ha provveduto ad illuminare la zona. Però, nonostante i pregressi, non si era mai arrivato a tanto. Nella notte tra giovedì e venerdì, alcuni ignoti hanno scaricato un camion pieno di rifiuti all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) “neldi: atto vandalico da condannare fermamente. Le autorità intervengano per evitare il ripetersi di simili gesti. Il problema dell’abbandono deinelle aree situate in Via Cesanense non è nuovo. In passato, proprio in quelle zone, il Comune di Roma è più volte intervenuto per la rimozione di materiali di risulta di ogni genere. Uno degli interventi più imponenti che merita di essere menzionato è sicuramente quello effettuato nella vicina Via Pradis Pedaggi nel 2011. E proprio per evitare situazioni di degrado e atti di illegalità l’amministrazione, in quel periodo, ha provveduto ad illuminare la zona. Però, nonostante i pregressi, non si era mai arrivato a tanto. Nella notte tra giovedì e venerdì, alcuni ignoti hanno scaricato un camion pieno diall’interno ...

