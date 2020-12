Inter-Shakhtar Donetsk, Vidal non si allena: è a rischio per la Champions (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un guaio in più per Antonio Conte in vista del match decisivo tra Inter e Shakhtar Donetsk in Champions League 2020/2021. Arturo Vidal, uscito acciaccato dall’ultima sfida di campionato contro il Bologna, non si è allenato e rischia di saltare la sfida di San Siro a causa di un problema accusato ai flessori della coscia destra. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate dallo staff medico nelle prossime ore, ma al momento le sensazioni non sono positive, come riporta Sky Sport. Le possibilità di un forfait dell’ex Juve sono sempre più alte. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un guaio in più per Antonio Conte in vista del match decisivo trainLeague 2020/2021. Arturo, uscito acciaccato dall’ultima sfida di campionato contro il Bologna, non si èto e rischia di saltare la sfida di San Siro a causa di un problema accusato ai flessori della coscia destra. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate dallo staff medico nelle prossime ore, ma al momento le sensazioni non sono positive, come riporta Sky Sport. Le possibilità di un forfait dell’ex Juve sono sempre più alte. SportFace.

Inter : ?? | BUONANOTTE Grazie per il vostro sostegno, #InterFans: ne avremo bisogno anche mercoledì nella partita fondamen… - ZZiliani : Com'era la storiella raccontata da #Conte dopo Inter-Real Madrid 0-2, quella del Real troppo superiore e dell'Inter… - FcInterNewsit : GdS - Vidal a rischio per Inter-Shakhtar: il cileno verrà rivalutato domani. Pronto Gagliardini dal 1' - InterClubNW : RT @cmdotcom: #Inter: #Vidal non si allena, è sempre più a rischio per lo #Shakhtar - cmdotcom : #Inter: #Vidal non si allena, è sempre più a rischio per lo #Shakhtar -