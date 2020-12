Instagram Down oggi 7 dicembre 2020, l’app non funziona: problemi e crash (Di lunedì 7 dicembre 2020) Instagram non funziona, l’app di fotografia per smartphone Android e iOS è in crash. Poco dopo le ore 20 di stasera, lunedì 7 dicembre 2020, il social network di proprietà di Facebook è andato Down, impendendo a milioni di utenti in tutto il mondo di pubblicare nuove foto e video, Stories e rispondere ai commenti. I problemi di connessione che in questi minuti stanno bloccando il funzionamento dell’applicazione si stanno verificando anche sulla versione desktop della piattaforma e stanno riguardando anche la messaggistica privata (Instagram Direct). User reports indicate Instagram is having problems since 2:12 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020)nondi fotografia per smartphone Android e iOS è in. Poco dopo le ore 20 di stasera, lunedì 7, il social network di proprietà di Facebook è andato, impendendo a milioni di utenti in tutto il mondo di pubblicare nuove foto e video, Stories e rispondere ai commenti. Idi connessione che in questi minuti stanno bloccando ilmento dellicazione si stanno verificando anche sulla versione desktop della piattaforma e stanno riguardando anche la messaggistica privata (Direct). User reports indicateis having problems since 2:12 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems ...

Twinkle27021524 : Poco importa di Instagram quando è lunedì, alle 21:30 c’è il gf e l’80% della puntata sarà dedicata a Tommaso Zorzi… - CorriereCitta : #InstagramDown oggi 7 dicembre 2020, l'app non funziona: problemi e crash - wallkarinaas : @sftyvungi instagram è sempre stato down - sftyvungi : allora mi sa che ci sta un instagram down visto che stanno riscontrando un po’ tutti dei problemi - awakebyksj_ : RT @valeriaporri: #instagramdown Io che me la prendo con il Wi-Fi ma in realtà c'è Instagram down: -

