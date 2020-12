Il primo episodio speciale di Euphoria è un appello alla speranza in un’atmosfera hopperiana (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’incombere delle festività natalizie può riuscire ad aprire una parentesi di colore, calore e fiducia in una svolta. Da Euphoria, però, sarebbe ingenuo aspettarsi un risveglio a tinte rosate da quel devastante climax di fine stagione. Il primo episodio speciale di Euphoria, in onda su HBO il 6 dicembre e su Sky Atlantic nella notte italiana tra il 6 e il 7 dicembre, non cede comunque a un cinismo fine a sé stesso, e di quest’opportunità di ritrovare Rue Bennet (Zendaya) fa tesoro con un momento di televisione tanto straziante quanto, in fondo, speranzoso. Le stringenti norme anticontagio sui set di Hollywood tengono corto il guinzaglio della creatività, ma dalla necessità di aggirare gli ostacoli alla produzione nasce un episodio ponte che si ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’incombere delle festività natalizie può riuscire ad aprire una parentesi di colore, calore e fiducia in una svolta. Da, però, sarebbe ingenuo aspettarsi un risveglio a tinte rosate da quel devastante climax di fine stagione. Ildi, in onda su HBO il 6 dicembre e su Sky Atlantic nella notte italiana tra il 6 e il 7 dicembre, non cede comunque a un cinismo fine a sé stesso, e di quest’opportunità di ritrovare Rue Bennet (Zendaya) fa tesoro con un momento di televisione tanto straziante quanto, in fondo, speranzoso. Le stringenti norme anticontagio sui set di Hollywood tengono corto il guinzaglio della creatività, ma dnecessità di aggirare gli ostacoliproduzione nasce unponte che si ...

