Il libro che svela i segreti di San Patrignano

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 dicembre 2020) In regalo dal 9 dicembre con Panorama la storia della comunità fondata da Vincenzo Muccioli. Che ha salvato 26 mila giovani. Se un ragazzo era in crisi, lui si avvicinava e lo abbracciava per qualche minuto. Gli trasmetteva in silenzio energia positiva: ci sono, ti voglio bene, insieme ce la faremo. E tu ricambiavi quel gesto. Abbracciare Vincenzo era come abbracciare una quercia». Nella stagione in cui gli abbracci sono proibiti, questo è un modo originale per ricordarci che sulla collina dietro Rimini c'è qualcosa di straordinario che il tempo e il conformismo danno per scontato. C'è San, la più importante comunità di recupero dalle tossicodipendenze in Europa. Un esempio terapeutico e sociale la cui esperienza è una pepita preziosa anche per l'Onu. Un fiore all'occhiello in un Paese che perde identità ma può contare su realtà eccezionali nate quasi per ...