I sussidi nella parrocchia di San Marco

La disoccupazione è alta perché sempre meno Italiani accettano di fare gli… Corea:vale stesso discorso che per il Giappone e non sarà certo tra i primi players domani Svizzera:no… ancora, solo un completo idiota potrebbe credere che la disoccupazione stellare (si stima arriverà all'11% nel 2021… La settimana bianca è un lusso per molti, per altri è vita. Chi non lavora non…

Ultime Notizie dalla rete : sussidi nella Sussidi ambientalmente dannosi, cosa sono e quanto valgono Adnkronos Così parenti e familiari di ‘ndranghetisti ottenevano reddito di cittadinanza e buoni per la spesa Covid

Non erano cittadini che avevano realmente bisogno di soldi o persone alle quali mancavano 100 euro per fare la spesa o acquistare beni di prima necessità. Piuttosto familiari di elementi di spicco del ...

Reggio Calabria, reddito di cittadinanza e buoni alimentari agli uomini del clan. 185 persone denunciate

Più di 350mila euro versati dallo Stato per il reddito di cittadinanza sono per lo più finiti nelle tasche dei clan della Piana di Gioia Tauro. Altri 21mila erogati per i buoni spesa nei mesi del prim ...

