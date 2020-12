Golfo di Follonica: recuperate finora 32 ecoballe (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel Golfo di Follonica salgono a 32 le ecoballe recuperate dai fondali. L’ammiraglio Aurelio Caligiore: “La nostra è una corsa contro il tempo” Ritrovate e recuperate altre due ecoballe nel Golfo di Follonica. Sale a 32 il numero degli enormi cilindri, composti da rifiuti compattati, recuperati grazie all’azione sinergica tra Protezione Civile, Ispra, Guardia Costiera,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Neldisalgono a 32 ledai fondali. L’ammiraglio Aurelio Caligiore: “La nostra è una corsa contro il tempo” Ritrovate ealtre dueneldi. Sale a 32 il numero degli enormi cilindri, composti da rifiuti compattati, recuperati grazie all’azione sinergica tra Protezione Civile, Ispra, Guardia Costiera,… L'articolo Corriere Nazionale.

