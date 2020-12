Gabriel Garko si confessa a Non è la d’Urso: «La storia con Manuela Arcuri era vera», lei reagisce così (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Più di 10 anni fa i due attori hanno avuto una relazione durata 5-6 mesi. La Arcuri ha sempre detto di essere rimasta male non tanto per la fine della storia, ma di aver scoperto che dopo tutti questi anni era tutto finto. Ospiti a Live non è la d’Urso Manuela Arcuri e Gabriel Garko. I due hanno avuto una relazione più di 10 anni fa, la Arcuri era ignara dell’orientamento sessuale di Garko ed ha sempre pensato che la loro fosse una vera relazione. «Io continuavo a credere quello che lui mi ha fatto credere – spiega la Arcuri – ma la cosa più grave per me è che ha detto che le sue storie erano finte (con Adua ed Eva Grimaldi ndr.) e studiate a tavolino. Visto che nelle sue storie ero compresa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 7 dicembre 2020) . Più di 10 anni fa i due attori hanno avuto una relazione durata 5-6 mesi. Laha sempre detto di essere rimasta male non tanto per la fine della, ma di aver scoperto che dopo tutti questi anni era tutto finto. Ospiti a Live non è la. I due hanno avuto una relazione più di 10 anni fa, laera ignara dell’orientamento sessuale died ha sempre pensato che la loro fosse unarelazione. «Io continuavo a credere quello che lui mi ha fatto credere – spiega la– ma la cosa più grave per me è che ha detto che le sue storie erano finte (con Adua ed Eva Grimaldi ndr.) e studiate a tavolino. Visto che nelle sue storie ero compresa ...

