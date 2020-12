Floyd Mayweather vs Logan Paul è ufficiale, ecco quando e come vedere il match (Di lunedì 7 dicembre 2020) Floyd Mayweather vs Logan Paul. L'ex campione del mondo torna sul ring per affrontare lo youtuber Logan Paul in un incontro d'esibizione che si svolgerà il 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso Mayweather, imbattuto in carriera, con un tweet nel quale ricorda il suo formidabile record di 50-0. https://twitter.com/FloydMayweather/status/1335718553232629761Chi è Logan Paul Il mondo della boxe è in fermento per il ritorno di Floyd Mayweather, stella indiscussa del pugilato mondiale, ritiratosi imbattuto e che era tornato a combattere in occasione del match contro Conor McGregor, stella a sua volta delle arti marziali miste. L'incontro di pugilato tra i ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020)vs. L'ex campione del mondo torna sul ring per affrontare lo youtuberin un incontro d'esibizione che si svolgerà il 20 febbraio. Ad annunciarlo è lo stesso, imbattuto in carriera, con un tweet nel quale ricorda il suo formidabile record di 50-0. https://twitter.com//status/1335718553232629761Chi èIl mondo della boxe è in fermento per il ritorno di, stella indiscussa del pugilato mondiale, ritiratosi imbattuto e che era tornato a combattere in occasione delcontro Conor McGregor, stella a sua volta delle arti marziali miste. L'incontro di pugilato tra i ...

