Covid, Lamorgese positiva: tamponi per Conte e tutti i ministri. In isolamento Di Maio e Bonafede (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell'Interno ha appreso di essere positiva al Covid e ha abbandonato la riunione. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e quello della Giustizia Alfonso Bonafede saranno messi in isolamento: erano seduti accanto a lei Leggi su corriere (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra dell'Interno ha appreso di essereale ha abbandonato la riunione. Il ministro degli Esteri Luigi Die quello della Giustizia Alfonsosaranno messi in: erano seduti accanto a lei

Capezzone : ++Disposizioni tassative per i conduttori dei tg dalla SCPC (Suprema Cupola Politicamente Corretta)++ -Faccia corru… - HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - TgLa7 : ??#Covid #Governo: ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede in auto-isolamento fiduciario dopo caso di positività d… - Lasiciliaweb : La ministra Lamorgese positiva al Covid CLICCA PER LEGGERE - to199999 : Lamorgese positiva al Covid. Sospeso il Consiglio dei Ministri - la Repubblica. Ma come e’ possibile? O ci contano… -