Coutinho | «Il Barcellona sta cambiando Contro la Juventus per i 3 punti»

Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League Contro la Juventus. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA– «La partita di domani è importante e quando vieni da una sconfitta, vuoi vincere una partita come questa». CRITICHE – «Sono il primo a pretendere tanto da me stesso, so che la prestazione non è stata quella prevista ed essendo al Barça hai molta attenzione addosso. Posso dire che ho lavorato molto mentalmente per stare bene e oggi mi considero molto migliorato sotto questo ...

