Con il lockdown il pubblico è diventato una community, Lorenzo Giusti e la GAMeC (Di lunedì 7 dicembre 2020) Abbiamo chiesto al direttore del museo d’arte contemporanea cittadino – vincitore del premio Miglior museo del 2020 – di fare un bilancio di quest’anno di serrate, ma anche di radio e mostre nonostante tutto Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Abbiamo chiesto al direttore del museo d’arte contemporanea cittadino – vincitore del premio Miglior museo del 2020 – di fare un bilancio di quest’anno di serrate, ma anche di radio e mostre nonostante tutto

SusannaCeccardi : Difendiamo le nostre spiagge! Ho già presentato alla Commissione Europea una interrogazione urgente per sapere con… - SpotifyItaly : Quest'anno la playlist più bella l'avete creata voi: #GrazieBalconi! ???? Il nostro ringraziamento con degli strisc… - ilfoglio_it : Sciacalli chi? L’e-commerce sta consentendo a migliaia di esercizi di continuare a essere in contatto con la client… - aletapparini : Qando quest'estate Vanzina ha annunciato il film 'Lockdown all'italiana' in uscita il 15 ottobre ha sbagliato per a… - VivianaVerbaro : RT @Radio1Rai: Alle 15 #NonSoloLike con @VivianaVerbaro e @pernamark Che segni sta lasciando questa #pandemia, tra #lockdown, libertà a sin… -