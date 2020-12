Bari | acceso l’albero di Natale | solo in diretta web Le restrizioni non hanno consentito la presenza di persone nella sera di San Nicola

Philippdebs : RT @p_petruzzelli: Abbiamo acceso l'albero di Natale. Il prossimo anno torneremo con il naso all'insù e ci abbracceremo. #Bari #alberodinat… - p_petruzzelli : Abbiamo acceso l'albero di Natale. Il prossimo anno torneremo con il naso all'insù e ci abbracceremo. #Bari… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari acceso

BariToday

Silvano Bini ricorda le due visite di Diego Armando Maradona agli azzurri: "Era stupito per quello che una piccola realtà come la nostra stava facendo" ...Ghino Collina il 6 dicembre 1990 era sindaco di Casalecchio da poco più di due anni: "Appena saputo dell’incidente – racconta – mi recai sul posto, ma non riuscii ad entrare nella scuola. Allora impro ...