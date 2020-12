Assistenza genitore invalido, il diritto scatta in base all’istituto dove si è in servizio. Anief: è paradossale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Comunicato Anief - Le stranezze e iniquità normative della scuola italiana non hanno limiti: una di queste è l’applicazione del diritto di precedenza del lavoratore che assiste, come referente unico, il genitore con alta invalidità alla sola fase della mobilità provinciale e non per quella interprovinciale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 dicembre 2020) Comunicato- Le stranezze e iniquità normative della scuola italiana non hanno limiti: una di queste è l’applicazione deldi precedenza del lavoratore che assiste, come referente unico, ilcon alta invalidità alla sola fase della mobilità provinciale e non per quella interprovinciale. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Assistenza genitore Dpcm, Natale con anziani soli e genitori separati: le regole per gli spostamenti Il Messaggero Assistenza domiciliare fantasma, secondo caso a Siracusa

Si aggiunge un nuovo caso a Siracusa sui disservizi legati all'assistenza domiciliare per un malato grave. Dopo la vicenda dell'uomo di 56 anni di Avola, emerge la storia di un ragazzino di 15 anni di ...

Assistenza domiciliare fantasma, “la cooperativa non ha infermieri per un minore”

Si aggiunge un nuovo caso a Siracusa sugli intoppi legati all’assistenza domiciliare per un malato grave ... da tetraparesi spastica con grave ritardo psicomotorio, e dei suoi genitori, Giovanni ...

Si aggiunge un nuovo caso a Siracusa sugli intoppi legati all'assistenza domiciliare per un malato grave ... da tetraparesi spastica con grave ritardo psicomotorio, e dei suoi genitori, Giovanni ...