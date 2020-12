AMD Radeon RX 6800 XT: risultati interessanti in Multi-GPU (Di lunedì 7 dicembre 2020) I primi test delle Radeon RX 6800 XT in Multi-GPU mostrano risultati interessanti, a volte peggiori di una singola scheda, e altre ben oltre la RTX 3090 Negli ultimi anni AMD e NVIDIA hanno lentamente ucciso le loro tecnologie per l’uso di più schede grafiche contemporaneamente, rispettivamente Crossfire e SLI. Nel caso delle schede Ampere infatti, ormai solo la RTX 3090 presenta il supporto all’NVLink. Nel 2015 però le Direct X 12 hanno implementato il supporto al Multi-GPU, che richiede comunque il supporto degli sviluppatori di giochi. Supporto che cinque anni dopo, purtroppo rimane quasi completamente inesistente. La testata TweakTown ha comunque voluto testare le prestazioni in Multi-GPU delle nuove Radeon RX 6800 XT di AMD, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 7 dicembre 2020) I primi test delleRXXT in-GPU mostrano, a volte peggiori di una singola scheda, e altre ben oltre la RTX 3090 Negli ultimi anni AMD e NVIDIA hanno lentamente ucciso le loro tecnologie per l’uso di più schede grafiche contemporaneamente, rispettivamente Crossfire e SLI. Nel caso delle schede Ampere infatti, ormai solo la RTX 3090 presenta il supporto all’NVLink. Nel 2015 però le Direct X 12 hanno implementato il supporto al-GPU, che richiede comunque il supporto degli sviluppatori di giochi. Supporto che cinque anni dopo, purtroppo rimane quasi completamente inesistente. La testata TweakTown ha comunque voluto testare le prestazioni in-GPU delle nuoveRXXT di AMD, ...

I primi test delle Radeon RX 6800 XT in Multi-GPU mostrano risultati interessanti, a volte peggiori di una singola scheda, e altre ben oltre la RTX 3090.

AMD al lavoro su vari modelli di chip grafici RX 6000 basati su Navi 22, Navi 23 e Navi 24

In anteprima le caratteristiche tecniche dei prossimi chip grafici AMD Radeon RX 6000. Il problema sarà l'effettiva disponibilità sul mercato.

