Alexander McQueen ha fatto una collezione «pazzesca» con tessuti riciclati (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sarah Burton, direttore creativo di Alexander McQueen, «did it again». Durante il periodo di confinamento, che ci ha costretti tutti in casa per intere settimane, la stilista ha tirato fuori una delle più grandiose collezioni di sempre utilizzando tessuti riciclati. Come quando per la primavera/estate 2020 ha disegnato una serie di abiti memorabili, utilizzando pregiati tessuti d'archivio. Il progetto battezzato McQueen Upcycling, all'epoca era stato pensato per l'universo femminile, ma pare abbia contaminato anche quello maschile. Così tessuti fuori produzione sono stati rinnovati attraverso tecniche di sovra tintura e scoloritura e declinati per completi sartoriali, con giacche mono o doppiopetto e pantaloni slim, caratterizzati da sorprendenti tagli che segnano la ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sarah Burton, direttore creativo di, «did it again». Durante il periodo di confinamento, che ci ha costretti tutti in casa per intere settimane, la stilista ha tirato fuori una delle più grandiose collezioni di sempre utilizzando. Come quando per la primavera/estate 2020 ha disegnato una serie di abiti memorabili, utilizzando pregiatid'archivio. Il progetto battezzatoUpcycling, all'epoca era stato pensato per l'universo femminile, ma pare abbia contaminato anche quello maschile. Cosìfuori produzione sono stati rinnovati attraverso tecniche di sovra tintura e scoloritura e declinati per completi sartoriali, con giacche mono o doppiopetto e pantaloni slim, caratterizzati da sorprendenti tagli che segnano la ...

